Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: «Анклав-Н» и «Буковель-АД».
Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе: «Козак» и HMMWV производства США, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.
Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.