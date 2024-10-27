Путин: Минобороны обсуждает, как реагировать на вероятные удары ВСУ вглубь России

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При этом президент РФ надеется, что Запад услышал его сигналы по поводу обсуждения атак дальнобойным оружием.

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ обсуждает ответные меры в случае ударов ВСУ вглубь России западным оружием.

Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов, — цитирует Путина РИА Новости.

Вместе с тем глава государства выразил надежду, что недружественные страны прислушаются к его сигналам о недопустимости использования Киевом дальнобойного оружия.

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19.10.2024 183
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