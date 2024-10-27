Путин: Минобороны обсуждает, как реагировать на вероятные удары ВСУ вглубь России

При этом президент РФ надеется, что Запад услышал его сигналы по поводу обсуждения атак дальнобойным оружием.

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ обсуждает ответные меры в случае ударов ВСУ вглубь России западным оружием.

Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов, — цитирует Путина РИА Новости.

Вместе с тем глава государства выразил надежду, что недружественные страны прислушаются к его сигналам о недопустимости использования Киевом дальнобойного оружия.