Житель Ленобласти ограбил иностранца в Петербурге

По подозрению в нападении на иностранца на Народной улице в Санкт-Петербурге задержан 32-летний безработный житель Сланцев Ленинградской области.
Еще 23 октября в полицию поступило заявление от 44-летнего уроженца Центральной Азии. Возле дома № 23 на Народной улице неизвестный напал на него и забрал сумку с документами, мобильным телефоном и 20 тысячами рублей.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемого задержали 2 ноября.
Вам будет интересно
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции...
05.10.2022 5124