Житель Ленобласти ограбил иностранца в Петербурге

По подозрению в нападении на иностранца на Народной улице в Санкт-Петербурге задержан 32-летний безработный житель Сланцев Ленинградской области.

Еще 23 октября в полицию поступило заявление от 44-летнего уроженца Центральной Азии. Возле дома № 23 на Народной улице неизвестный напал на него и забрал сумку с документами, мобильным телефоном и 20 тысячами рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемого задержали 2 ноября.