Прокуратура Тихвина поможет вернуть пенсионерке украденные 635 тысяч рублей

Тихвинская городская прокуратура восстановила права пожилой жительницы Ленинградской области. По иску ведомства пенсионерке вернут деньги, которые она перевела по указаниям телефонных мошенников.

Было заведено уголовное дело, в ходе расследования установили личность владельца банковского счета, куда женщина отправила 635 тысяч рублей. Прокурор подал в Тихвинский суд иск о взыскании у мошенника.

Заявление удовлетворено, его исполнение – на контроле ведомства.