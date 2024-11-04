Прокуратура Тихвина поможет вернуть пенсионерке украденные 635 тысяч рублей

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Тихвинская городская прокуратура восстановила права пожилой жительницы Ленинградской области. По иску ведомства пенсионерке вернут деньги, которые она перевела по указаниям телефонных мошенников.

Было заведено уголовное дело, в ходе расследования установили личность владельца банковского счета, куда женщина отправила 635 тысяч рублей. Прокурор подал в Тихвинский суд иск о взыскании у мошенника.

Заявление удовлетворено, его исполнение – на контроле ведомства.

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05.02.2021 4817
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