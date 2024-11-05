Врач назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель

Близкими к картофелю по вкусовым и пищевым свойствам можно назвать батат, топинамбур, фасоль и сельдерей, они могут стать его оптимальной заменой в ежедневном рационе, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Анна Кузнецова.

Батат близок к картофелю по пищевой ценности, но содержит больше клетчатки и медленных углеводов. По словам эндокринолога, в нем также содержится значительное количество кальция и магния, намного больше, чем в картофеле, витамина В6, а также существенное количество витамина А.

Топинамбур богат инулином, стабилизирующим микрофлору кишечника и снижающим уровень сахара в крови. Фасоль может заменить картофель в различных блюдах, таких как борщ, щи и винегрет. Альтернативой картофельному пюре может стать лобио.

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Еще одним вариантом замены картофеля Кузнецова назвала корень сельдерея. Он способствует выведению жидкости из организма и богат витаминами и минералами. Репа также содержит много полезных веществ и поддерживает иммунную систему.