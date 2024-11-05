Врач рассказал, что поможет уснуть при проблемах с засыпанием

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о «гигиене сна», которая способствует быстрому засыпанию.

По его словам, при невозможности быстро погрузиться в страну грёз, стоит отказаться от гаджетов перед сном, исключить яркий свет, принять теплый душ и заняться медитацией.

«Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета… Когда мы спим, наш мозг очищается от метаболических «отходов». Это своего рода «уборка», которая помогает нам быть более сконцентрированными и креативными после хорошего сна», — цитирует специалиста издание «РИА Новости»

Также врач уточнил, что особую роль в процессе засыпания играет распорядок дня: следует отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время ежедневно, в том числе и в выходные дни.