Трассу «Кола» перекроют 12 ноября из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 12 ноября.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 12 ноября с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для прохода по реке буксиров «Озерный-213» и «Витязь», а также теплохода «Капитан Фирсов».
Переправу должны были развести сегодня днем, однако планы переменились.
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06.11.2024 179