Газохимическая отрасль стала лидером по объему инвестиций в Ленобласть

Объем инвестиций в экономику Ленинградской области по итогам 2024 года ожидается на уровне 803,4 млрд рублей. За I полугоде показатель достиг 379,5 млрд рублей – это на 36,1 % больше, чем годом ранее.

Как рассказала директор Агентства экономического развития Ленинградской области Анастасия Михальченко, в 2023 году было вложено 686 млрд рублей.

«Что касается иностранных компаний, то Ленинградская область – приграничный регион – здесь работало большое количество компаний. Сейчас очень многие из них поменяли собственников, но тем не менее продолжают работать. Все производства либо сохранили иностранных собственников и продолжают работать, либо поменяли собственника и тоже продолжают работать», – отметила Анастасия Михальченко