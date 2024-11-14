Шестеро, в том числе несовершеннолетние предстанут перед судом за серию разбоев во Всеволожском районе

В суд на рассмотрение направлено уголовное дело в отношении шести молодых людей, обвиняемых в серии грабежей с применением насилия в Мурино Всеволожского района. Трое из них – несовершеннолетние.

Следствие установило, что что группа создала поддельный аккаунт от имени девушки. Мужчин приглашали провести вечер в квартире дома № 7 на Петровском бульваре. Когда гость заходил в подъезд, на него нападали и грабили.

В частности, один из мужчин рассказал, что неизвестные забрали у него два мобильных телефона и 12500 рублей. Другой лишился 1000 рублей. Без смартфона и 80,5 тысяч рублей остался 40-летний индивидуальный предприниматель.