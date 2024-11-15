На ВДНХ открылся стенд Ленобласти с уникальными историями 46 трудовых династий

Стенд 47 региона теперь представлен на всероссийском выставочном проекте «Трудовые династии»

На ВДНХ приехали представители династий, о которых рассказывается на стенде региона, многие взяли с собой детей.

Из поколения в поколение переходит любовь к делу, ценный опыт и традиции. Чем крепче семья, её трудовые традиции и устои, — тем успешнее будет развиваться дело, которому её члены посвятили жизнь. Это важно для семейных скреп и чувства патриотизма. Ценность трудовой дисциплины — это одна из важнейших воспитательных задач, которая свидетельствует о том, что престиж человека труда возвращается и укрепляется, — сказала на открытии вице-губернатор области Анна Данилюк.

Проект «Трудовые династии» на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» действует с мая 2024 года. Работа стенда Ленобласти продлится до 15 февраля.

Вам будет интересно Супруги-ватерполисы из Киришей стали «Семьей года» Супруги из Киришей в Ленобласти Максим Федичкин и Анастасия Симанович стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Пара... 31.07.2024 385

Как уже ранее писал ivbg.ru, Кировский горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Апатит» (Группа компаний «ФосАгро») в Мурманской области отметил 95-летний юбилей. Легендарный производственный объект был основан на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива в 51-м регионе. Доблестный труд горняков Российского Заполярья был по праву отмечен высшей наградой, сообщает пресс-служба компании.