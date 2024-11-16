В Гатчине запустили «Елку желаний»

В Гатчинском округе начали принимать письма с новогодними желаниями к Деду морозу и его помощникам. Администрация запустила традиционную благотворительную акцию «Гатчинская Елка желаний».

С 18 по 29 ноября все желающие могут опустить письмо в волшебный ящик, установленный по адресу проспект 25 Октября, 23. В своем пожелании необходимо указать ФИО, адрес и контактный телефон родителя или опекуна.

В рамках акции детям подарят развивающие материалы и книги, настольные игры, пазлы, мозаики, детские развивающие игрушки и косметику.