В Гатчине запустили «Елку желаний»

Поделиться

В Гатчинском округе начали принимать письма с новогодними желаниями к Деду морозу и его помощникам. Администрация запустила традиционную благотворительную акцию «Гатчинская Елка желаний».

302999
Фото: администрация Гатчинского района

С 18 по 29 ноября все желающие могут опустить письмо в волшебный ящик, установленный по адресу проспект 25 Октября, 23. В своем пожелании необходимо указать ФИО, адрес и контактный телефон родителя или опекуна.

В рамках акции детям подарят развивающие материалы и книги, настольные игры, пазлы, мозаики, детские развивающие игрушки и косметику.

Вам будет интересно
В Гатчине запустили «Елку желаний» Ленинградская область, елка желаний, Гатчина
Жительница Ленобласти выиграла в лотерею пять миллионов рублей
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 2731
Автор