За уборку снега в Петербурге будут отвечать районные жилищные агентства

В Санкт-Петербурге за чистоту во внутриквартальных зонах в зимнее время будут отвечать местные жилищные агентства. Об этом сообщает «Бриф».
На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды петербургского ЗакСа была обсуждена подготовка города к зиме.
Вице-губернатор города Евгений Разумишкин рассказал, что очисткой внутриквартальных территорий будут заниматься районные жилищные агентства. С этим связано увеличение количества механизаторов и разнорабочих, а также закупка новой снегоуборочной техники.
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