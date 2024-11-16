За уборку снега в Петербурге будут отвечать районные жилищные агентства

В Санкт-Петербурге за чистоту во внутриквартальных зонах в зимнее время будут отвечать местные жилищные агентства. Об этом сообщает «Бриф».

На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды петербургского ЗакСа была обсуждена подготовка города к зиме.

Вице-губернатор города Евгений Разумишкин рассказал, что очисткой внутриквартальных территорий будут заниматься районные жилищные агентства. С этим связано увеличение количества механизаторов и разнорабочих, а также закупка новой снегоуборочной техники.