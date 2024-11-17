Полицейские задержали жителя Выборга с крупной партией наркотиков

В Выборге Ленобласти полицейские задержали 32-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

В ходе обысков в доме задержанного правоохранители нашли три свертка и пакет с синтетическим наркотиком, общей массой более 500 грамм. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.