Полицейские задержали жителя Выборга с крупной партией наркотиков

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В Выборге Ленобласти полицейские задержали 32-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

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Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В ходе обысков в доме задержанного правоохранители нашли три свертка и пакет с синтетическим наркотиком, общей массой более 500 грамм. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

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10.11.2024 226
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