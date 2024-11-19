Эксперт рассказал, с чем связано вероятное повышение размера штрафов ПДД

Автоэксперт допустил, что к обсуждению инициативы привела возросшая инфляция.

Рост штрафов за нарушения правил дорожного движения в России обусловлен инфляцией, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, существующий размер штрафов не корректировался длительное время, и их повышение призвано компенсировать рост цен.

Эти суммы не поднимали уже давно, а теперь повысили лишь по процентам. Экономика волатильная, прежними штрафами уже никого не напугаешь, — цитирует эксперта 360.ru.