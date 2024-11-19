Эксперт рассказал, с чем связано вероятное повышение размера штрафов ПДД

Автоэксперт допустил, что к обсуждению инициативы привела возросшая инфляция.
Рост штрафов за нарушения правил дорожного движения в России обусловлен инфляцией, считает автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, существующий размер штрафов не корректировался длительное время, и их повышение призвано компенсировать рост цен.
Эти суммы не поднимали уже давно, а теперь повысили лишь по процентам. Экономика волатильная, прежними штрафами уже никого не напугаешь, — цитирует эксперта 360.ru.
Вам будет интересно
В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующие поправки к Кодексу...
18.11.2024 153