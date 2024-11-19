Эксперты дали несколько советов водителям, как не стоит общаться с сотрудниками ГАИ.

Журнал «За рулем» поделился советами с водителями, как избежать проблем при общении с сотрудниками ГАИ.

Эксперты выделяют тип водителей, вызывающих раздражение у инспекторов и провоцирующих негативное отношение. К таковым относятся:

Уверенные в своей непогрешимости. Такие водители демонстрируют пренебрежительное отношение к инспектору, считая себя выше их, и пытаются «преподать урок» по КоАП РФ или ФЗ «О полиции». Слишком высокомерные. Этот тип водителей разговаривают с инспектором свысока, используя пренебрежительный тон и специальную терминологию, чтобы подчеркнуть свою осведомленность. Не выполняющие требования об остановке. Хотя, как отмечает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, в некоторых случаях невыполнение требования об остановке в незначительной степени может привести к снисхождению со стороны инспектора и ограничиться устным замечанием.