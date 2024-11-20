В Тельмана расширяется производство мебели для офисов и торговых площадок. Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового производственно-складского корпуса компании «ДиКом» на Красноборской улице.

В нем будут собирать панели, полки, профили для стеллажей, стяжек, уголков из листового металла. Как рассказал председатель правительства Ленинградской области Евгений Барановский, в регионе возводятся свыше 100 объектов промышленного назначения.

«Отрадно, что наши новые областные предприятия ориентированы на развитие внутреннего рынка и активно развивают направления, где преобладали иностранные производители», – сказал Евгений Барановский