В Тельмана расширяется производство мебели для офисов и торговых площадок. Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового производственно-складского корпуса компании «ДиКом» на Красноборской улице.
В нем будут собирать панели, полки, профили для стеллажей, стяжек, уголков из листового металла. Как рассказал председатель правительства Ленинградской области Евгений Барановский, в регионе возводятся свыше 100 объектов промышленного назначения.
«Отрадно, что наши новые областные предприятия ориентированы на развитие внутреннего рынка и активно развивают направления, где преобладали иностранные производители», – сказал Евгений Барановский
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