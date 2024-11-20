Президент Турции осудил решение Байдена позволить Украине удары вглубь России

Эрдоган считает, что решение США ведет к серьёзной эскалации конфликта.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против решения Джо Байдена позволить Украине обстрелы России дальнобойным западным оружием.

Как заявил турецкий лидер, решение Соединенных Штатов направлено на разжигание и разрастание конфликта. Это, по мнению Эрдогана, приведет к более серьезной реакции Москвы.