США предоставят Украине новый пакет военной помощи

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.
Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Согласно заявлению Пентагона, пакет включает в себя широкий спектр вооружений и военного оборудования.
В поставки войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW, беспилотные летательные аппараты, а также средства химической защиты.
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20.11.2024 112