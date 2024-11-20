США предоставят Украине новый пакет военной помощи

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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.

Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Согласно заявлению Пентагона, пакет включает в себя широкий спектр вооружений и военного оборудования.

В поставки войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW, беспилотные летательные аппараты, а также средства химической защиты.

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США предоставят Украине новый пакет военной помощи Украина, США
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20.11.2024 112
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