Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

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Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 85-ти военнослужащих, девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.