Первый заместитель главы Банка России покидает свой пост

Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба регулятора.
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покинет регулятор со 2 декабря. Она приняла решение продолжить карьеру в другом месте, сообщили в ЦБ.
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года, — указано в сообщении.
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