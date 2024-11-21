Первый заместитель главы Банка России покидает свой пост

Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба регулятора.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покинет регулятор со 2 декабря. Она приняла решение продолжить карьеру в другом месте, сообщили в ЦБ.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года, — указано в сообщении.