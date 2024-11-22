Арт-объект в виде банана, приклеенного скотчем к стене, купили за $6,2 млн, чтобы съесть

Арт-объект «Комедиант» в виде банана, приклеенного скотчем к стене, куплен через аукционный дом Sotheby’s за $6,2 млн при предварительной стоимости от $1 млн. Его приобрел основатель криптовалюты TRON Джастин Сан.

«Это не просто произведение искусства: оно представляет собой культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что эта работа вдохновит на новые размышления и обсуждения и станет частью истории», – написал Джастин Сан в соцсетях

Он сообщил, что собирается съесть банан и отдать «дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

Автор арт-объекта – итальянский художник Маурицио Каттелан. Впервые «Комедианта» представили в 2019 году на ярмарке Art Basel Miami Beach.

Тогда же художник Дэвид Датун сорвал банан со стены и съел его на глазах у публики. В том же году было продано два экземпляра «Комедианта» за $120 тысяч каждый, третий передали в дар музею Гуггенхайма в Нью-Йорке.