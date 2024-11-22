Полицейские обнаружили наркоплантацию в Ломоносовском районе

В ходе разработки оперативной информации 21 ноября правоохранители задержали 53-летнего жителя деревни Сокули Ломоносовского района. В своем частном доме мужчина организовал наркоплантацию.
Полицейские нашли в коттедже 16 кустов наркосодержащего растения, электронные весы, упаковочный материал и оборудование для культивирования. Также изъяты два полиэтиленовых пакета с веществом.
Общий вес изъятого составил 5,4 килограмма. Экспертиза показала, что в одном из пакетов находится растительный наркотик массой 1,5 килограмма.
Заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы сбыта запрещенных веществ.
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