Полицейские обнаружили наркоплантацию в Ломоносовском районе

В ходе разработки оперативной информации 21 ноября правоохранители задержали 53-летнего жителя деревни Сокули Ломоносовского района. В своем частном доме мужчина организовал наркоплантацию.

Полицейские нашли в коттедже 16 кустов наркосодержащего растения, электронные весы, упаковочный материал и оборудование для культивирования. Также изъяты два полиэтиленовых пакета с веществом.

Общий вес изъятого составил 5,4 килограмма. Экспертиза показала, что в одном из пакетов находится растительный наркотик массой 1,5 килограмма.

Заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы сбыта запрещенных веществ.