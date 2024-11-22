Человека без головы нашли в Сосновом Бору

Тело мужчины обнаружено 22 ноября около 08:00 возле железнодорожной платформы 80-й километр в Сосновом Бору.
В полицию и экстренные службы обратились пассажиры, которые собрались в ожидании электропоезда. На место происшествия отправились сотрудники Западного межрегионального отдела СК на транспорте.
Очевидцы утверждают, что у погибшего отсечена голова.
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19.08.2022 2801