Назван один из самых небезопасных автомобилей в мире

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Им оказался автомобиль популярного французского бренда.

Южноамериканская организация Latin NCAP провела краш-тест кроссовера Citroen C3 Aircross, по результатам которого автомобиль получил ноль звезд из пяти возможных.  Это один из худших результатов в истории организации.

Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена всего в 33%, защита детей — в 11%, пешеходов — в 50%, а системы активной безопасности набрали лишь 35%.  Кузов автомобиля не выдержал нагрузки при боковом ударе.

В краш-тесте участвовал автомобиль бразильской сборки с двумя подушками безопасности.  Отметим, что ранее неудовлетворительные результаты показал и Citroen C3 Aircross индийской сборки.

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20.11.2024 135
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