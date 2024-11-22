Назван один из самых небезопасных автомобилей в мире

Им оказался автомобиль популярного французского бренда.
Южноамериканская организация Latin NCAP провела краш-тест кроссовера Citroen C3 Aircross, по результатам которого автомобиль получил ноль звезд из пяти возможных. Это один из худших результатов в истории организации.
Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена всего в 33%, защита детей — в 11%, пешеходов — в 50%, а системы активной безопасности набрали лишь 35%. Кузов автомобиля не выдержал нагрузки при боковом ударе.
В краш-тесте участвовал автомобиль бразильской сборки с двумя подушками безопасности. Отметим, что ранее неудовлетворительные результаты показал и Citroen C3 Aircross индийской сборки.
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20.11.2024 135