Назван один из самых небезопасных автомобилей в мире

Им оказался автомобиль популярного французского бренда.

Южноамериканская организация Latin NCAP провела краш-тест кроссовера Citroen C3 Aircross, по результатам которого автомобиль получил ноль звезд из пяти возможных. Это один из худших результатов в истории организации.

Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена всего в 33%, защита детей — в 11%, пешеходов — в 50%, а системы активной безопасности набрали лишь 35%. Кузов автомобиля не выдержал нагрузки при боковом ударе.

В краш-тесте участвовал автомобиль бразильской сборки с двумя подушками безопасности. Отметим, что ранее неудовлетворительные результаты показал и Citroen C3 Aircross индийской сборки.