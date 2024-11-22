Россияне жалуются на блокировку счетов после нового правила ЦБ

Россияне жалуются на отключение от банковского обслуживания, поскольку их операции попадают в категорию подозрительных.

Количество обращений россиян в Банк России с жалобами на блокировку банковских счетов из-за попадания в базу подозрительных операций увеличилось вдвое.

Как сообщают «Известия», за период с января по сентябрь 2024 года ЦБ получил около 5700 таких запросов, в то время как в 2023 году их было всего 2900.

В ЦБ РФ отмечают, что жалобы на блокировку счетов составляют 28% от общего числа обращений по категории «Мошенничество». При этом большинство заявителей получают отказ в восстановлении доступа к своим счетам.