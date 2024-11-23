Мужчина грозился взорвать кафе в Петербурге. В руке у него была гранта Ф-1

В полицию Фрунзенского района обратился мужчина с сообщением о возможном взрыве в кафе. Он заявил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой. На место происшествия первыми прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД.

Полицейские оперативно оценили ситуацию и решили эвакуировать посетителей заведения. Затем сблизились с угрожающим, отвлекая его внимание, и зафиксировали его руку с опасным предметом.

После этого правоохранители убедили мужчину отдать предмет, чтобы они поместили его под специальное устройство. Взрывотехники установили, что это ручная граната Ф-1. Она передана на экспертизу.