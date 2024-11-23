Искали 20 лет и нашли в том же доме: задержан подозреваемый в давнем убийстве в Петербурге

В парадной дома № 4 на Хасанской улице в Санкт-Петербурге нашли тело 29-летнего мужчины с ножевым ранением в шее. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали спустя почти 21 год – 21 ноября. Им оказался 51-летний житель того же дома, где нашли труп. Об этом сообщает Neva.Today.

По версии следствия, погибший и задержанный выпивали вместе. В результате конфликта скончавшийся начал угрожать подозреваемому ножом. Тот отобрал оружие и ударил оппонента в шею.

Известно, что ранее мужчина несколько раз привлекался к ответственности по статьям о грабеже, краже, хулиганстве, приобретении и сбыте наркотических веществ.