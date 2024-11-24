Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Бизнесмен побил собственный рекорд и стал самым богатым человеком за всю историю.

Основатель Tesla и Space X Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, пишут иностранные СМИ.

По данным рейтингов, за последнюю неделю состояние Маска увеличилось на $35 миллиардов и достигло в общей сложности $348 миллиардов.

На вторую позицию переместился основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $219 миллиардов, а третье место занимает руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценивается в $206 миллиардов.