По оценкам финансиста Андрея Бархоты, это может произойти в течение 1,5 лет.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота не исключил отмену санкций против России в течение 91-8 месяцев. Об этом эксперт заявил в беседе с 360.ru.

Я думаю, что это не годы. Горизонт приблизительно от девяти до 18 месяцев. Потому что надо понимать, что снятие санкций будет по времени совпадать с завершением вооруженной конфронтации, деэскалацией конфликта и заключением мирного соглашения, о чем говорят все стороны конфликта, — считает эксперт.