Юристы рассказали, какие штрафы владельцам участков грозят зимой

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Эксперты раскрыли, за что владельцам частных участков зимой могут назначить денежные штрафы.

Юристы предупредили россиян о штрафах за несоблюдение порядка на своих земельных участках зимой. Как правило, это неправильная утилизация отходов и убора мусора, пишет РИА Недвижимость.

Неубранный мусор. Закопанный в снег мусор на дачном участке расценивается как нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, а также мер пожарной безопасности.  Штрафы от Роспотребнадзора, Россельхознадзора или пожарного надзора могут составить от 2 до 15 тысяч рублей.

Сброс снега на дороги.  Расчистка снега с участка – дело необходимое, но сбрасывать его на проезжую часть категорически запрещено. ГИБДД может выписать штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Сброс снега на соседние участки.  Это расценивается как самоуправство и влечет штраф от 100 до 300 рублей.

Кроме того, ГИБДД может оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей за длительный (более 5 минут) прогрев двигателя автомобиля на дачном участке.

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25.11.2024 130
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