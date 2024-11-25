Александр Дрозденко встретился с региональным отделением Комитета семей воинов Отечества

Темой встречи стали крепкий тыл, помощь участникам СВО и их семьям. Мамы, жены, сестры наших защитников знают об этом как никто много

Опыт неформальной и бережной работы КСВО с нашими бойцами и их близкими будем использовать в Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции, — отметил глава Ленобласти.

Вам будет интересно Александр Дрозденко: задача номер один, наверное, это увековечить память погибших героев СВО Губернатор 47 региона Александр Дрозденко вчера, 21 ноября, встретился с семьями погибших участников СВО в Гатчине Губернатор поручил значительно увеличить пакет... 22.11.2024 168

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.