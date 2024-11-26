Вор вынес мебель и оргтехнику из квартиры во Всеволожском районе

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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района вечером 24 ноября обратился 44-летний житель Мурманской области. Неизвестный проник в его однокомнатную квартиру на Каштановой аллее в Кудрово.

Из помещения пропала мебель и оргтехника. Ущерб владельца квартиры оценен в 45 тысяч рублей. Известно, что недвижимостью в Кудрово мужчина владеет недавно – приобрел ее в сентябре и уехал на север.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства кражи устанавливаются.

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05.02.2021 4862
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