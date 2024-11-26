По данным ЦИК Румынии, в первом туре президентских выборов побеждает 62-летний самовыдвиженец Кэлин Джорджеску, выступающий за укрепление связей с Россией.

Кэлин Джорджеску ранее состоял в «Альянсе за объединение румын». В ходе предвыборной кампании он призывал прекратить военную помощь Украине, критиковал Евросоюз и идею членства Румынии в НАТО.

По итогу обработки бюллетеней Кэлин Джорджеску набрал чуть более 22 % голосов, а кандидат от либеральной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони – чуть более 19 %. Соперники встретятся во втором туре голосования 8 декабря.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии. Однако нельзя сказать, что российские власти близко знакомы с планами Кэлина Джорджеску в том, что касается отношений с Россией.