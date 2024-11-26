Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», – пишет СМИ

Протокол составлен Роскомнадзором за нарушение порядка ограничения информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством России.

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