Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», – пишет СМИ
Протокол составлен Роскомнадзором за нарушение порядка ограничения информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством России.
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