Трассу «Кола» перекроют 27 ноября из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут в среду, 27 ноября.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 27 ноября с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для прохода по реке барже-буксирного состава «В.Клюев», «ПК-145» и «Перекат».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.