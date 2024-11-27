Дрозденко: система профобразования требует кардинальных перемен

Профессиональное образование должно решать ряд проблем, которые стоят перед регионом, и одна из главных — нехватка квалифицированных рабочих специалистов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью «Газете.ру» заявил, что профессиональное образование сегодня нуждается в перестройке. Одна из задач — сделать так, чтобы молодое поколение не только получало востребованные технические профессии в 47-м регионе, но и оставалось здесь работать.

Сегодня нам необходимо полностью перестроить систему профессионального образования с тем, чтобы наши молодые ленинградцы и техническое образование получали у нас, и оставались работать у нас. <…> Мы растём по численности, люди к нам приезжают, люди покупают у нас жильё, люди находят у нас работу. Но важно, чтобы у нас оставались наши молодые ленинградцы, — заявил губернатор.