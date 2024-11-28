Младенец перестал дышать в Подпорожском районе

В полицию Подпорожского района 27 ноября около 07:30 сообщили о гибели девочки, которой недавно исполнился месяц.
По предварительным данным, двумя часами ранее мать покормила дочь, уложила в кроватку и отошла на пять минут. Вернувшись, обнаружила, что ребенок перестал дышать.
Правоохранители осмотрели тело и не нашли внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства происшествия установит медицинская экспертиза.
Известно, что семья ребенка многодетная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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