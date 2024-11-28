Пострадавшую в ДТП под Тихвином девочку направят в Детскую областную клиническую больницу

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Пострадавшему ребенку требуются дополнительные обследования.

Две несовершеннолетние девочки, пострадавшие при опрокидывании автобуса в Тихвинском районе Ленобласти, остаются под наблюдением врачей. Состояние школьниц стабильное, однако одну из них доставят в Детскую областную клиническую больницу.

У одной из пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у второй – травма руки. Несмотря на стабильное состояние, первой школьнице назначено дополнительное обследование, которое решили провести в Детской областной клинической больнице.

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28.11.2024 114
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