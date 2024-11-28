В Госдуме исключили налаживание отношений между Россией и США при Трампе

Депутат Шеремет уверен, что будущий президент США будет смотреть на Россию как на как на «лакомый кусок» с ресурсами.

Налаживание отношений между Россией и США при президентстве Дональда Трампа маловероятно. Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что американского лидера будет интересовать лишь одно — ресурсы РФ.

Вся эта история со старым и новым президентом США все больше напоминает игру в злого и доброго полицейского. Да только для России это не будет иметь никакого значения. США при любом президенте будут засматриваться на Россию как на лакомый кусок с огромными ресурсами. Поменяются только роли, реплики и тактика, а суть останется прежней, — цитирует депутата РИА Новости