Зимой 43 % жителей Петербурга болеют из-за сквозняков на работе

Из-за сквозняка и холодного воздуха на работе заболели 43 % опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на соответствующее исследование.

Из заболевших на работе 9 % оказываются в таком положении регулярно. А 34 % респондентов страдают от простуды и ОРВИ из-за холода на рабочем месте только изредка.

Еще 22 % опрошенных жителей Санкт-Петербурга рассказали, что сквозняк на работе никак не отражается на их здоровье. Однако это происходит только из-за сильного иммунитета. Лишь 24 % петербуржцев заявили, что у них в офисе тепло.

Чаще всего заболевают при таких условиях сотрудники из области медицины и фармацевтики (65 %), розничной торговли (48 %), финансов и бухгалтерии (46 %), продаж и обслуживания клиентов (44 %), а также юристы (51 %).