В Петербурге растут просрочки по ипотеке

В Санкт-Петербурге на начало октября 2024 года объем просроченной ипотечной задолженности составил 597 миллионов рублей.

Под ипотечной задолженностью подразумеваются кредиты, которые не оплачивались в течение 90 дней. За девять месяцев прирост составил 35 %, а за 12 – 44 %.

Для сравнения, за весь прошлый год в Санкт-Петербурге объем просроченных платежей по ипотеке был 18 %. Такие цифры подсчитали в коллекторском агентстве, опираясь на данные Центробанка.