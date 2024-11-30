Спрос на самозанятых специалистов растет в Петербурге

За 11 месяцев 2024 года российские компании разместили более 216 тысяч вакансий для самозанятых. Это на 28 % больше, чем этот же период 2023 года, сообщает «Петроград».

В Северо-Западном федеральном округе наибольшее число предложений зафиксировано в Санкт-Петербурге – почти 20 тысяч вакансий. Спрос на самозанятых в городе вырос на 36 %, что позволило ему занять второе место в России.

Самый большой прирост произошел в Вологодской области – 75 %. В Ленинградской области спрос наоборот упал на 3 %. Однако средняя заработная плата у самозанятых в Санкт-Петербурге составила 86,6 тысячи рублей, а в Ленобласти – около 90 тысяч рублей.