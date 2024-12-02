На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 2 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 48 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 90 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.;
- км 127 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
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18.11.2024 290
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 619, 621 ограничение скорости движения в направлении г. Москва с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт выправка, установка дорожных знаков.
- км 409-410, 423-424 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Р-23 «Псков»:
- км 40-41 ограничение скорости движения в сторону СПБ, правая полоса закрыта, средняя и левая до 50 км/ч, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 51-63 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП Светогорск:
- км 0-47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок.
А-121 «Сортавала»:
- км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 02 декабря 2024 года, монтаж шумозащитных экранов (работы ведутся круглосуточно);
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;