Мужчина скончался во время авиарейса Египет-Петербург

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Мужчине стало плохо посреди полета. Помочь ему не удалось.

Трагический случай произошел на борту рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.

63-летний пассажир почувствовал недомогание, когда самолет приближался к Московской области. Экипаж принял решение экстренно приземляться в Шереметьево. К тому моменту к воздушной гавани уже прибыли медики,  однако спасти пассажира им не удалось, передает портал Glavny.tv.

В самой авиакомпании трагический случай пока не комментируют.

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02.12.2024 45
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