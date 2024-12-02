Мужчина скончался во время авиарейса Египет-Петербург

Мужчине стало плохо посреди полета. Помочь ему не удалось.
Трагический случай произошел на борту рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.
63-летний пассажир почувствовал недомогание, когда самолет приближался к Московской области. Экипаж принял решение экстренно приземляться в Шереметьево. К тому моменту к воздушной гавани уже прибыли медики, однако спасти пассажира им не удалось, передает портал Glavny.tv.
В самой авиакомпании трагический случай пока не комментируют.
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