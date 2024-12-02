Россиянам назвали способ защитить смартфон от зараженных открыток в мессенджерах

Ранее хакеры стали рассылать пользователям открытки со скрытым вирусом.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал отключить автозагрузку изображений в мессенджере. Это повысит безопасность устройства после появления новой уловки хакеров по краже личных данных с помощью зараженных картинок. Более того, это сэкономит трафик.

Такая настройка (отключение автозагрузки — прим. ред.) действительно повышает уровень безопасности. Ну и заодно экономит как трафик, так и место на самих гаджетах, — цитирует специалиста 360.ru.