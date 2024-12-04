Жителей Кингисеппа ждут отключения воды в четверг

Леноблводоканал предупредил о проведении в городе плановых работ.
В Кингисеппе 5 декабря с 10:00 начнутся плановые работы на коммунальных сетях. В связи с этим будет временно прекращена подача воды в некоторые дома.
В зону отключения попадают девять многоквартирных домов. Их адреса размещены на сайте Леноблводоканала.
Для жителей на время перебоев с водоснабжением будет организован подвоз воды по адресам:
-ул. Большая Советская д. 26 с 10:00 до 12:00;
-ул. Большая Советская д. 46 с 12:10 до 13:00;
-ул. Воровского д. 19 с 13:20 до 15:00;
— Крикковское шоссе д. 19 с 15:20 до 16:30;
— Крикковское шоссе д. 27/50 с 16:40 до 18:00.
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