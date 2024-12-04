Высокая ключевая ставка может держаться весь 2025 год — зампред ВТБ

Ставку в размере 23% могут установить на весь следующий.
Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует повышение ключевой ставки в этом декабре до 23% и ее сохранение на этом уровне на протяжении всего следующего года.
20 декабря, по-моему, заседание совета директоров (ЦБ) по ставке. До 23% будет подъем, и эта 23-процентная ставка продержится, по нашему мнению, весь 2025 год, — цитирует Пьянова ТАСС.
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