В Ленобласти уделяют особое внимание укреплению безопасности детства

Жителей 47-го региона приглашает принять участие в исследовании проблемы травли в подростковой среде.

ЦУР Ленинградской области запустил анонимный опрос среди жителей региона на тему буллинга среди детей.

По поручению губернатора Александра Юрьевича Дрозденко ЦУР продолжает работу, направленную на повышение уровня безопасности детства. Мы просим совершеннолетних жителей Ленобласти пройти наш опрос. Его результаты позволят усовершенствовать работу — в том числе по профилактике буллинга и травли в подростковой среде, — рассказал руководитель ЦУР Тимур Зайнуллин.