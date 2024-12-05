В Петербурге закроют генконсульство Польши

Это станет ответной мерой на решение польских властей закрыть российское дипведомство.

Россия закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге ответ на аналогичное решение польских властей на приостановку деятельности консульства РФ в Познани. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

Ноту о закрытии дипведомства с 10 января следующего года Россия передала Польше в четверг, 5 декабря.

Также Россия объявляет персоной нон грата трех дипломатов, работающих в этом генконсульстве. Они будут обязаны покинуть территорию РФ.

Тем временем глава МИД Польши уже пригрозил закрыть все оставшиеся консульства России в стране.