В Петербурге закроют генконсульство Польши

Это станет ответной мерой на решение польских властей закрыть российское дипведомство.
Россия закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге ответ на аналогичное решение польских властей на приостановку деятельности консульства РФ в Познани. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.
Ноту о закрытии дипведомства с 10 января следующего года Россия передала Польше в четверг, 5 декабря.
Также Россия объявляет персоной нон грата трех дипломатов, работающих в этом генконсульстве. Они будут обязаны покинуть территорию РФ.
Тем временем глава МИД Польши уже пригрозил закрыть все оставшиеся консульства России в стране.
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27.11.2024 1218