Из Ленобласти в Китай с начала года отправили 3,9 тысячи тонн мяса и субпродуктов

С начала 2024 года Северо-Западное управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт почти 20 тысяч тонн животноводческой продукции или 722 партии в Китай.

Продукция была произведена в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях.

Из Ленобласти в Китай поступило 3,9 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы. Также в 2024 году Китай выступил импортером псковской молочной продукции, рыбы и морепродуктов из региона.