С начала 2024 года Северо-Западное управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт почти 20 тысяч тонн животноводческой продукции или 722 партии в Китай.
Продукция была произведена в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях.
Из Ленобласти в Китай поступило 3,9 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы. Также в 2024 году Китай выступил импортером псковской молочной продукции, рыбы и морепродуктов из региона.
Вам будет интересно
Межведомственная группа, созданная Пекином в первые месяцы после начала СВО в Украине, изучает последствия антироссийских санкций и регулярно готовит отчеты...
03.12.2024 190